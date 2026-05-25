【付録】「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が付いてくる！ 『MonoMaster 2026年7月号』が5月25日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMaster 2026年7月号』（宝島社）の「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が付いてきます。
今回の付録の主役は、なんとミッフィーデザインのハンディ・ミシン。ホッチキスのようにガチャガチャ押すだけで簡単に縫えるという、誰でも気軽に使える仕様が魅力です。サイズは約幅4×奥行10.5×高さ7cmとコンパクトで、ちょっとした裾上げや小物作りに大活躍。オレンジと白の糸が付属しているほか、市販の糸も使用できるので、用途に合わせて使い分けることができます。
セットには、ミッフィーがデザインされた可愛い缶ケースも付属。サイズは約15.4×9.4×4.5cmで、ハンディ・ミシンや糸、はさみ、糸通しなどのお裁縫グッズをまとめて収納できます。眺めているだけでも気分が上がる愛らしいデザインで、お裁縫の時間がさらに楽しくなりそう。実用性とキャラクターの可愛さを兼ね備えた、ミッフィーファンも見逃せない特別なセットに仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『MonoMaster 2026年7月号』の「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が見逃せない！
宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が付いてきます。
ホッチキス感覚で簡単に縫える！ミッフィーデザインのハンディ・ミシン
今回の付録の主役は、なんとミッフィーデザインのハンディ・ミシン。ホッチキスのようにガチャガチャ押すだけで簡単に縫えるという、誰でも気軽に使える仕様が魅力です。サイズは約幅4×奥行10.5×高さ7cmとコンパクトで、ちょっとした裾上げや小物作りに大活躍。オレンジと白の糸が付属しているほか、市販の糸も使用できるので、用途に合わせて使い分けることができます。
収納に便利！ミッフィーの缶ケース＆お裁縫グッズ付き
セットには、ミッフィーがデザインされた可愛い缶ケースも付属。サイズは約15.4×9.4×4.5cmで、ハンディ・ミシンや糸、はさみ、糸通しなどのお裁縫グッズをまとめて収納できます。眺めているだけでも気分が上がる愛らしいデザインで、お裁縫の時間がさらに楽しくなりそう。実用性とキャラクターの可愛さを兼ね備えた、ミッフィーファンも見逃せない特別なセットに仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)