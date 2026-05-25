今月の注目雑誌から、魅力的な付録「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMaster 2026年7月号』（宝島社）の「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMaster 2026年7月号』の「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が見逃せない！


宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号』（税込1990円）。付録として、「miffyデザイン ハンディ・ミシン＆缶ケースセット」が付いてきます。

ホッチキス感覚で簡単に縫える！ミッフィーデザインのハンディ・ミシン


今回の付録の主役は、なんとミッフィーデザインのハンディ・ミシン。ホッチキスのようにガチャガチャ押すだけで簡単に縫えるという、誰でも気軽に使える仕様が魅力です。サイズは約幅4×奥行10.5×高さ7cmとコンパクトで、ちょっとした裾上げや小物作りに大活躍。オレンジと白の糸が付属しているほか、市販の糸も使用できるので、用途に合わせて使い分けることができます。

収納に便利！ミッフィーの缶ケース＆お裁縫グッズ付き


セットには、ミッフィーがデザインされた可愛い缶ケースも付属。サイズは約15.4×9.4×4.5cmで、ハンディ・ミシンや糸、はさみ、糸通しなどのお裁縫グッズをまとめて収納できます。眺めているだけでも気分が上がる愛らしいデザインで、お裁縫の時間がさらに楽しくなりそう。実用性とキャラクターの可愛さを兼ね備えた、ミッフィーファンも見逃せない特別なセットに仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)