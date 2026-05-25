タレントの薬丸裕英（60）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身のスタイルの変化について語った。

1990年にアイドルだった石川秀美さんと結婚した薬丸。長男で俳優の薬丸翔をはじめ、3男2女の子どもたちに恵まれ、長女のタレント・薬丸玲美、次女はハワイで生活していることもあり、ハワイと東京の2拠点で生活している。

同番組に登場すると、司会の黒柳徹子は「10代の頃から知ってるあのやっくんが、今年2月に還暦に」と感激。石川さんとの結婚直後という1990年の出演回が紹介され、当時24歳だった薬丸は「（第1子の）予定日が来週なんです」と語る様子が披露された。

これを受けて黒柳が「あなた全然変わらないね、体形も」と触れると、薬丸は「努力はしてます」とサラリ。「体重は、さきほどの（24歳の）時から5キロぐらい増えてますね」と明かすと、黒柳は「ホント？」とビックリ。「この頃は57キロぐらい。今は62、3」という薬丸に、「でも全然平気ね。見たところ昔とちっとも変わってません」と感心していた。