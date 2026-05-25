モデルで女優の佐田真由美（48）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。17歳の長女にされてショックだった出来事を明かす場面があった。

この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題し、17歳と15歳の娘を持つ佐田のほか、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つタレントの山口もえ、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美とともに出演した。

「子育ての悩み」を告白する中、佐田は「高校生の娘からSNSをブロックされショック」と告白。「ショックじゃないですか。誰にされてもショックですよね。どんな人にされても。わが愛する娘に、ブロックされて」ともらした。

「子供たちに携帯を与えたばかりの頃って、どんな内容でLINEしているんだろうと思って、一応パトロールしていたんです。細かく見て。子供たちが大きくなっていくと、高校生とかって、本当、プライバシーじゃないですか。覗き見るのは絶対ダメだなと思ってもうチェックはやめたんです」と説明。「それで、チェックはやめて、“SNS、じゃあ私フォローしようかな”と思って、フォローリクエストの承認を送ったら、ブロックされて。“えー！”ってなって」と苦笑した。

「たぶん私はそれで“親が子供の日記を読むようなことなんだな”って。だからそれは絶対さすがに可哀そうだなと思って。ちょっと理解のあるお母さんっぽくなりたいなと思って。“あ、全然全然、好きにやりなー”って。余裕のある母親の（振りをした）」と明かした。

娘にも「いいんだよ。ママに見られたくない部分もあるよね」と声をかけたといい、 Travis Japanの松田元太も「嫌は嫌、ちょっと恥ずかしさとか、別にやましいものはないけどなんか嫌」と長女の行動に理解を示した。