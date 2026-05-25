ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、２４日に告知された次週予告のタイトルにネットも爆笑の声が上がった。

信長（小栗旬）を裏切った松永久秀（竹中直人）が、秀吉（池松壮亮）＆秀長（仲野太賀）の説得にも応じず壮絶爆死。安土城に戻った秀吉は、信長から許され、次は播磨を攻めるように命じられる。

次週はいよいよ黒田官兵衛が登場。荒木村重の仲介で秀吉は官兵衛と出会い、官兵衛は見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。竹中半兵衛の提案もあり、秀吉はさらに西の西播磨へ兵を向ける。

一方の秀長は但馬の竹田城攻めを任され、初の総大将として戦いに挑むことになるが…。

次週予告のタイトルは「風雲！竹田城」。あの大人気番組「風雲！たけし城」とは一文字違いといういじりっぷりで、ネットは「思わず『風雲！たけし城』って読んじゃったよ笑」「ところで『風雲！たけし城』という昭和のバラエティと似たタイトルだな。絶対狙ったよね！？」「竹中直人の松永久秀最高だった。良い爆死だった。ただ次回予告の風雲！竹田城に全て持っていかれた」「当然あの有名バラエティ番組から来ているタイトルですが、あっちと違って予告を見る限り全然楽しそうに見えないんですが竹田城…」などの声が殺到していた。