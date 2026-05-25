３月に開幕したミュージカル「メリー・ポピンズ」の公式Ｘが２４日までに更新され、スウィング役で出演していた俳優の高山裕生が残りの全日程を降板することが発表された。

ポストでは「本公演に出演しておりましたスウィングの高山裕生は、医師の診断のもと、出演の継続が困難と判断し、２０２６年『メリー・ポピンズ』の全日程をやむを得ず降板することとなりました」と報告。出演者変更に伴う払い戻しは行わないとし、「出演者変更に伴い、お客様にご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くおわび申し上げます」と謝罪した。

高山は同投稿をリポストし、「この度、けがのため医師の診断により降板させていただくことになりました」と伝えた。「関係者の皆様、そしてお客様にはご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。少しでも早くの回復に努めたいと思います」とつづり、「公演の成功を心よりお祈りしております」と投稿した。

同ミュージカルは、３月２８日から５月９日まで渋谷区の東急シアターオーブで東京公演が上演。５月２１日から６月６日にかけて、大阪市の梅田芸術劇場で大阪公演が行われている。スウィング役には高山を含む７人がキャストとして出演。高山の代役などについては明らかになっていない。