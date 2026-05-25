◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」が５月２５日、都内の神田明神ホールで開催された。武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝、坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作芳人厩舎＝、ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターで俳優の竹内涼真（３３）、見上愛（２５）の４人が出演して、抽選で選ばれたファン２００人も参加した。

イベントは竹内涼真と見上愛がリアルな発走ゲートの模型から、それぞれの「日本ダービー応援コーデ」を身にまとって登場した。日本競馬が誇るレジェンドと若きホープとの共演で華やかな雰囲気のなか、様々なトークで盛り上がった。

「チーム対抗 クイズ！日本ダービー」では、ＭＣのお笑いコンビ「ＴＩＭ」のゴルゴ松本のゴルゴ・チーム（武豊騎手、見上愛）とレッド吉田のレッド・チーム（坂井騎手、竹内涼真）に分かれてダービーにまつわるクイズなどに挑戦して、レッド・チームが勝利。勝ったチームにはＪＲＡマスコットキャラクターのターフィーから、日本ダービーマフラータオルをプレゼントされた。

最後に日本ダービーへの意気込みを質問された武豊騎手は「いよいよダービーが来たなという感じで、我々競馬関係者全員の目標であり、夢であるレースなので、すごくいい緊張感を今は持っています。（これまで）６回勝ちましたけど、何回勝っても、また勝ちたいと思いますし、７勝目を目指して頑張ります！」と会場を沸かせた。

今月３日にチャーチルダウンズＳ・米Ｇ１をテーオーエルビスとのコンビで勝つなど、海外での活躍も目立つ坂井騎手は「海外で勝たせていただきましたけど、まだ日本ダービーでは勝っていないので、皆さんの応援を力にして頑張りたいなと思っています」と意気込んだ。