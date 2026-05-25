2児の母・菊地亜美、子どもたちとの海外旅行ショット公開「3人とも可愛すぎる」「お洋服のセンスが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの菊地亜美が5月24日、自身のInstagramを更新。子どもとの海外旅行の様子を公開し、話題となっている。
【写真】2児の母35歳元アイドル「幸せそう」5歳長女＆1歳次女とLA旅行満喫
菊地は「LAの余韻 思い出がいっぱい」とつづり、子どもたちとともに訪れたロサンゼルスでの写真を公開。子どもを抱いたガラス越しの自撮りショットや、赤がリンクしたスタイルで次女を抱き長女が寄り添う姿、長女とお揃いのTシャツでの後ろ姿のショットなどを披露している。
この投稿には「3人とも可愛すぎる」「お洋服のセンスが素敵」「旅行楽しそうで羨ましい！」「幸せそうな家族写真にほっこり」「親子コーデが可愛すぎます」「LAの景色も最高ですね」などと反響が寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母35歳元アイドル「幸せそう」5歳長女＆1歳次女とLA旅行満喫
◆菊地亜美、子どもとの海外旅行の思い出を公開
菊地は「LAの余韻 思い出がいっぱい」とつづり、子どもたちとともに訪れたロサンゼルスでの写真を公開。子どもを抱いたガラス越しの自撮りショットや、赤がリンクしたスタイルで次女を抱き長女が寄り添う姿、長女とお揃いのTシャツでの後ろ姿のショットなどを披露している。
◆菊地亜美の投稿に反響
この投稿には「3人とも可愛すぎる」「お洋服のセンスが素敵」「旅行楽しそうで羨ましい！」「幸せそうな家族写真にほっこり」「親子コーデが可愛すぎます」「LAの景色も最高ですね」などと反響が寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
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