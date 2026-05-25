アメリカ発の人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」をホラー映画化した『Popeye the Slayer Man（原題）』が、『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』の邦題で7月24日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開されることが決定。あわせてメインビジュアルと予告編、場面写真が公開された。

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1929年にアメリカの漫画家エルジー・クリスラー・シーガーによって生み出された人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」。悪党を懲らしめる正義の水兵として知られるあのポパイがパブリックドメインとなり、本作では一転、残虐無比な殺戮者として覚醒。お馴染みのホウレンソウ缶と屈強な前腕を武器に、想像を超える凄惨な手口で、軽率にも廃工場に忍び込んでしまった若者たちを次々と血の海へ沈めていく。

監督を務めたのは『Dark Revelations（原題）』『Ouija Witch（原題）』など数々のホラー映画を手がけてきたロバート・マイケル・ライアン。5月8日には米エンタメメディア「Deadline」によって、続編『Popeye the Slayer Man 2（原題）』のクランクインが報じられている。

小さな港町で語り継がれる、夜ごと港をさまよい獲物を探し回る“船乗り”の都市伝説。大学生のデクスター（ショーン・マイケル・コンウェイ）は、その都市伝説を題材に、ドキュメンタリー映画を制作している。ある夜、その調査のため、長年片思いしているオリビア（エレナ・ジュリアーノ）と友人たちを連れ、港近くの廃工場へ忍び込む。2人1組に分かれ、半ば遊び気分で調査を進める一同。その時、どこからともなくパイプ煙草のような臭いが漂い始め、やがて闇の奥から、伝説の船乗りが姿を現す。目を付けられた仲間たちが次々と惨殺されていく中、デクスターとオリビアは必死に逃げ惑いながらも、工場に残された手がかりを追い、船乗りの正体に迫っていく。果たして彼らは、この都市伝説の裏に潜む秘密を突き止め、生きて工場を脱出することができるのか。そして、オリビアがこの伝説に強い関心を抱いていた“本当の理由”とは。

公開されたビジュアルでは、「廃工場 若者 皆殺し」とスラッシャーホラーの王道展開を予感させるキャッチ、そして「He will kill you if you show...（“...を見せたら殺される”）」という不穏なメッセージが刻まれた壁を背景に、異様な巨躯と化した“船乗り”の後ろ姿が捉えられている。

あわせて公開された予告編では、いまにも惨劇が起こりそうな不穏な廃工場の映像とともに、この場所にまつわる不気味な噂が語られていく。「幽霊なんかじゃない、ヤツは実在する」。そう告げられつつその姿は最後まで明確には映し出されないが、断片的に映る“彼を彼たらしめる要素”によって、想像を膨らませる映像となっている。また、映像の後半では、逃げ場のない廃工場で繰り広げられる惨劇の一部を垣間見ることができる。

（文＝リアルサウンド映画部）