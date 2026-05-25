「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でＡＫＩＢＡホールディングス<6840.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



ＡＫＩＢＡはマドを開けて急騰、３日連続ストップ高に買われる人気となった。増設メモリーやフラッシュモジュールなどメモリー製品の販売を展開しており、米エヌビディア関連の一角としても注目された経緯がある。同社のグループ企業が電子部品大手のローム<6963.T>とＡＩソリューションパートナー契約を締結するなどＡＩ分野への展開にも余念がない。材料株素地に富むが、業績も２６年３月期は営業８０％増益を達成し過去最高利益を更新するなど、半導体メモリー業界に吹く追い風を存分に享受している。



出所：MINKABU PRESS