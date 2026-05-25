7月5日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』に佐々木蔵之介と鈴木保奈美が出演することが発表された。

参考：白石聖、『一次元の挿し木』で山田涼介と謎を追うバディに 「対照的な部分も出していけたら」

本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。

脚本を手がけるのは、『死刑にいたる病』の高田亮と『正直不動産2』（NHK総合）の清水匡。監督は、『悪い夏』の城定秀夫、『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）の頃安祐良、『アンメット』（カンテレ・フジテレビ系）の日髙貴士が担当する。

山田は遺伝子学を研究する大学院生で、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている七瀬悠を演じる。本作が日テレ系GP帯ドラマ初ヒロインとなる白石聖が、七瀬悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪で、やがて悠と共に謎を追い、バディとなっていく重要人物の唯役を担当する。

佐々木と鈴木は今作が初共演となり、物語に大きな影響を与える2人の重要人物として登場。佐々木は悠（山田涼介）の義父・七瀬京一役を、鈴木は発生生物学者・仙波佳代子役をそれぞれ演じる。佐々木が演じる京一は、悠の義父でありながら、大手製薬会社の代表取締役でもある。鈴木が演じる仙波は発生生物学の世界的権威で、研究に対する強い信念を持っている。2人は、謎が謎を呼ぶ物語にどんな影響を与えるのか。

出演発表に際して、2人からコメントも到着した。

【佐々木蔵之介（七瀬京一役）コメント】

・台本を読んでみた感想

最初、自分の役がどのようになっていくのかという情報を一切入れずに、台本を読み進めていったのですが、「もうええ加減にして」と思うくらいに何度も騙されました（笑）各登場人物が、いろんな思惑で動いているので、油断できないなこの台本は、と思いました。きっと視聴者の皆さんも何度も騙されると思うので、じっくり追って頂きたいです。

・七瀬京一の役どころと、撮影で心掛けたいこと

山田さん演じる悠の心を大きく動かしてしまう存在なのは間違いないです。悠がすごく感情の振れ幅が大きい役で、現在のシーンもあれば回想シーンもたくさんあって……すごく大変な役どころだなぁ、と。でも、そこがドラマの醍醐味でもあるので、悠との関係性を大切にしながら演じていければと思います。

・今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとメッセージ

「次は誰が殺されるんだろう？」「いつ自分（の役）は殺されるんだろうか？」と、ずっと危なっかしく思っています（笑）誰に裏切られるのか、既に誰に裏切られているのかも分からない.……まるで生きた心地がしない、10話通してそんな感じです。「そんな現場嫌やなあ」と思ったりも……（笑）だからこそ、現場のオフでは平和に過ごしたいです！

【鈴木保奈美（仙波佳代子役）コメント】

・台本を読んでみた感想

登場人物も多いですし、その登場人物たちが現在と過去それぞれで様々な関わり方をしていることもあって複雑で、読み応えのあるミステリー作品だなと感じました。ページをめくるのがいつも少し怖くて……でも先が知りたくて、どんどん読んでしまいます。

・仙波佳代子の役どころと、撮影で心掛けたいこと

とにかく世界的に有名な、その界隈ではとても尊敬されている学者、ということなので！（笑）とても間に合いませんが、その分野の科学の世界がどんな風に広がっているのか、少し勉強してみてから、撮影に臨もうかなと思っています。

・今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとメッセージ

遺伝子やDNA、インドの謎の湖……普段なかなか目にすることのない、非常に興味深い要素がたくさん出てきますので、そういった謎の真相に迫る面、そして登場人物たちのとても切ない心の動きの面、その組み合わせを楽しみにして頂けたらいいな、と思います。

【中山喬詞プロデューサー（読売テレビ） コメント】

この2人は、いったい何者なのか……壮大な謎解きストーリーを紡ぐ大切な人物たち。主人公・悠の義父で巨大製薬会社の社長に佐々木蔵之介さん。世界的権威の著名な科学者に鈴木保奈美さん。いつか必ずご一緒させていただきたいと思っていたお二方。そんな方たちと時を同じくして。本当に光栄です。嬉しい限りです。お二方に加わっていただき、物語がより一層締まりました。雰囲気が重厚になりました。世界観に深みが出ました。謎めいて魅惑的でありながらも、それぞれのプライドと信念を持って前に突き進む姿は、とにかくカッコいいです。凛とした佇まい、力強い眼差し、人生を懸けた覚悟。この2人が物語を通じて、どのように変貌していくのか……色んな愛の形、様々な生き方を見せられたらと思っています。切なくも儚いヒューマンミステリーの世界に浸っていただけますように――。

（文＝リアルサウンド映画部）