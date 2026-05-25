武豊、ダービージョッキーは「そんなに甘くない」 29歳の誕生日に初V目指す坂井瑠星へ
俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。
【別カット】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
最近、応援しているものを話すことに。坂井は「同世代の同じスポーツ選手。大谷（翔平）さんは年も近いので」と話し、直前にフラミンゴ好きトークを繰り広げたばかりの武は「真面目だから」とニヤリとイジっていた。
イベントでは木馬が登場。坂井は騎乗し、きれいなフォームを披露した。最後はガッツポーズも見せ「イメージできました」とにっこりだった。
ゴーイントゥスカイに騎乗する予定の武豊は歴代最多の6勝を挙げている。天才の名をほしいままにしているが、1998年にスペシャルウィークでダービー初制覇となったのは29歳になってからだった。坂井は「今年のダービーの日は誕生日なんです。その日に29歳になります。ダービーは（一昨年にシンエンペラーで）3着、（昨年にマスカレードボールで）2着ときているので、次は1着なんです」と1段ずつ階段を上がっているが、武は「そんなに甘くない」とばっさり切り捨て会場は笑いに包まれていた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。
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最近、応援しているものを話すことに。坂井は「同世代の同じスポーツ選手。大谷（翔平）さんは年も近いので」と話し、直前にフラミンゴ好きトークを繰り広げたばかりの武は「真面目だから」とニヤリとイジっていた。
イベントでは木馬が登場。坂井は騎乗し、きれいなフォームを披露した。最後はガッツポーズも見せ「イメージできました」とにっこりだった。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。