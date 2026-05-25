はとバス、羽田空港の“制限区域”へ 「バスから降りて見学」貴重な体験ツアーを紹介
はとバスが、羽田空港での貴重な体験を盛り込んだ「羽田空港ツアー」を実施中。公式インスタグラムで、詳細なスケジュールを紹介した。ウェブ限定のツアーとなる。
【画像】はとバス、羽田空港で貴重体験ツアー「制限区域内でバスから降りる」
投稿で「今回は、【WEB限定】羽田空港ベストビュードライブのご紹介です」と紹介。「大人気の『羽田空港ベストビュードライブ』コース！東京駅からはとバスに乗って、いざ羽田空港へ！」と書き出し、「『制限区域内でバスから降りる時間』では、航空機の迫力をより間近に体感していただけます！！」「一般に立ち入ることができない制限区域内に降り立つ“希少経験”は、世界の玄関口である羽田空港を新たな角度からダイナミックに体感していただけます」と呼びかけた。
また、スケジュールについて「羽田空港制限区域内ドライブ、羽田空港に上陸！制限区域でバスから降りて見学。普段は見ることができないエリアを2階建てバスでドライブ／70分。
その後、「羽田エクセルホテル東急『フライヤーズテーブル』にて、ホテルオリジナルのハンバーグの食事。ハンバーグは、日系航空会社の国際線機内食でも人気の高いメニューです！／50分」と紹介した。
同ツアーは、午前9時と午後2時30分に運行。4時間10分後に終了予定となる。ツアー料金は、大人1万4000円。運行日や空席状況は公式サイト等で要確認。コース番号は「R7376」。
【画像】はとバス、羽田空港で貴重体験ツアー「制限区域内でバスから降りる」
投稿で「今回は、【WEB限定】羽田空港ベストビュードライブのご紹介です」と紹介。「大人気の『羽田空港ベストビュードライブ』コース！東京駅からはとバスに乗って、いざ羽田空港へ！」と書き出し、「『制限区域内でバスから降りる時間』では、航空機の迫力をより間近に体感していただけます！！」「一般に立ち入ることができない制限区域内に降り立つ“希少経験”は、世界の玄関口である羽田空港を新たな角度からダイナミックに体感していただけます」と呼びかけた。
その後、「羽田エクセルホテル東急『フライヤーズテーブル』にて、ホテルオリジナルのハンバーグの食事。ハンバーグは、日系航空会社の国際線機内食でも人気の高いメニューです！／50分」と紹介した。
同ツアーは、午前9時と午後2時30分に運行。4時間10分後に終了予定となる。ツアー料金は、大人1万4000円。運行日や空席状況は公式サイト等で要確認。コース番号は「R7376」。