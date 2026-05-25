東京都新宿区の酒買い取り店で４月に金品を奪おうとしたとして、警視庁は２５日、栃木県矢板市、アルバイトの男（２０）と同県小山市の男（１９）ら１７〜２０歳の男計６人を強盗未遂容疑などで逮捕したと発表した。

逮捕は４月１３日〜５月２３日。

捜査関係者によると、同店では、３月１１日にも窃盗未遂事件が発生。この際に現場付近で目撃された車両が、５月に栃木県上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件の約１週間前に被害者宅付近で見つかった盗難ナンバーの車両と、特徴が酷似していたという。同庁が関連を調べている。

発表によると、６人は共謀して４月７日午後２時１０分頃、新宿区の酒買い取り店に配達員を装って訪れ、店の扉を開けた４０歳代男性に熊よけスプレーを噴射。ドアを閉めた男性に対し、ドア越しに登山用のステッキでたたくなどして金品を奪おうとした疑い。

アルバイトの男を除く５人が当日、栃木県内のスーパーの駐車場に用意された車に乗り、現場付近を訪れていた。このうち４人が店に押し入ったという。アルバイトの男は事件前にステッキやスプレーを購入していたとされる。

５人のうち小山市の男が、他の４人と元々知り合いで、実行役として誘っていたという。小山市の男は事件前に匿名性の高い通信アプリを通じ、何者かとやり取りしていたとみられ、同庁は、指示役がほかにいるとみて調べている。