クリーム好き集合ーーッッ！【セブン-イレブン】おうちカフェのお供に♡「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】から、クリーム好き必見の「新作スイーツ」が登場しました。今回は、おうちカフェ気分を盛り上げてくれそうな抹茶シューと、ミルククリーム入りスイーツを紹介します。クリーム系スイーツで甘いもの欲を満たしてみて。

もこの新作は抹茶味

セブンの「もこ」シリーズから、抹茶味の「お抹茶クリームもこ」が発売。もこ特有の生地に、抹茶クリームを詰めたスイーツです。パッケージは抹茶のような鮮やかなグリーンカラーで、和スイーツらしい雰囲気。コーヒーと合わせるのはもちろん、緑茶と合わせてゆったりとした時間を楽しむのも良さそうです。

抹茶のほろ苦さを味わって

生地もクリームもキレイな抹茶色をしている新作もこ。@oyatsu_panponさんによると「焙煎感のある香ばしさと、やさしいほろ苦さが印象的」なのだとか。抹茶好きなら見逃せない一品かも。まだ新作もこを食べていない人はぜひチェックして。

ミルククリームを使ったケーキにも注目

シフォン生地でミルククリームをサンドした「まーるいミルククリームサンドケーキ」。粉糖をあしらった丸いフォルムは、シンプルながらも興味をそそられるビジュアルです。クリームを使ったスイーツはおやつタイムにもぴったり。コーヒーやカフェラテと合わせて、おうちカフェを楽しむのもおすすめです。

甘さのバランスがちょうど良い

「ふんわり食感と甘さ控えめのホイップ、全体的にバランスが良い甘味です」と@sujiemonさんがコメントするサンドケーキ。生地はカステラ風シフォンケーキで、軽やかに食べ進められそう。小腹が空いたときのおやつにもぴったりです。

クリーム入りで幸せ気分になれそうなセブンの新作スイーツ、気になった人はぜひチェックしてみて。

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S