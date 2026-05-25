今日25日は、西日本を中心に続々と最高気温が30℃以上の真夏日となる地点が出てきており、13時までに猛暑日に迫る暑さとなっている所もあります。また、沖縄県の八重山地方には、全国で今年初めての熱中症警戒アラートが発表されています。向こう1週間は高温傾向が続く所が多く、東京で熱中症に「厳重警戒」が必要な日もある見込みです。熱中症に対し、積極的な予防対策を行いましょう。

今日25日 西日本中心に真夏日続出

今日25日は、暖かい空気が流れ込んでいる上に、日差しもたっぷり降り注いで、西日本を中心に気温が急上昇しています。久留米市(福岡)と朝倉市で13時までの最高気温が34.5℃になるなど、最高気温35度以上の猛暑日に迫る暑さとなる所が出てきており、西日本を中心に70地点以上で最高気温30℃以上の真夏日となっています。全国で今年初の熱中症警戒アラートが発表されている沖縄県の八重山地方では、波照間島で13時までの最高気温が33.4℃となっています。東京都心の13時までの最高気温は26.2℃で、昨日24日より速いペースで気温が上がっています。



今日25日は、このあともさらに気温が上がり、最高気温は、福岡と石垣島で32℃、甲府や大阪は31℃、東京都心は27℃になる予想です。また、真夏日地点数は100地点くらいに増えるでしょう。

29日以降は東京〜福岡で最高気温30℃前後

明日26日も西日本を中心に最高気温30℃以上の真夏日となる所があり、厳しい暑さが続くでしょう。東日本は汗ばむ暑さとなる見込みです。



27日(水)は西日本から雨が降り始め、28日(木)は雨の範囲が東日本や北日本にも広がるでしょう。雨の影響で、いったん厳しい暑さは収まりますが、29日(金)以降は、東京から福岡で最高気温30℃前後の日が多くなる見込みです。



那覇は、連日、最高気温30℃前後で、厳しい暑さが続くでしょう。

熱中症に警戒 積極的な予防対策を

向こう1週間は、東京から福岡では、熱中症に「警戒」が必要な日が多く、東京では29日(金)は「厳重警戒」が必要です。29日(金)は仙台でも「警戒」が必要なレベルの暑さになるでしょう。那覇は、「厳重警戒」が必要な日がほとんどで、27日(水)は「危険」な暑さとなりそうです。



熱中症警戒アラートが出ていない地域でも、積極的な熱中症対策が必要です。こまめに水分や休憩をとったり、暑い時間帯は屋外での作業を控えるなど、予防対策を心がけてください。

熱中症の症状

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは、汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。



症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。