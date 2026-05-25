不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」に、「サンリオフェス2026」とコラボレーションした「SANRIO FES milkyサンデー」が、横浜のMARK IS みなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で登場！

さらに、2026年6月1日からは、「ポムポムプリン」とコラボした「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」と「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」も販売されます☆

不二家「SANRIO FES milkyサンデー」

価格：各600円（税込）

販売期間：2026年5月25日（月）から6月末頃まで

フレーバー：

・カスタードプリン：ポムポムプリン（星型チョコ）

・パイナップルゼリー：シナモロール（花型チョコ）、ハンギョドン（星型チョコ）、タキシードサム（リボン型チョコ）、あひるのペックル（花型チョコ）

・コーヒーゼリー：ポチャッコ（星型チョコ）、クロミ（ハート型チョコ）

・ピーチゼリー：ハローキティ（リボン型チョコ）、マイメロディ（ハート型チョコ）、リトルツインスターズ（星型チョコ）

販売店舗：ペコちゃんmilkyドーナツ「MARK IS みなとみらい店」「ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店」限定

※「サンリオフェス2026」会場での販売はありません

サンリオが2026年6月27日・28日に横浜・みなとみらいで開催する人気イベント「サンリオフェス2026」とコラボレーションしたメニューが、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」の2店舗限定で登場！

「SANRIO FES milkyサンデー」は、サンリオキャラクターズをイメージしたぷるぷる食感のゼリーやプリンに、一部店舗のみで販売中の、コク深く濃厚な味わいに仕上げた「プレミアムmilkyソフトクリーム」をあわせ、チョコアタッチメントを飾っています。

サンリオキャラクターズの世界観を表現した、見た目もかわいらしいサンデーは写真映え間違いなしです☆

さらに、2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーションスイーツを、一部店舗および不二家洋菓子店のネット予約限定で販売。

サンリオキャラクターズのかわいらしさが詰まった、この機会だけの特別なコラボレーションが楽しめます☆

ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ

価格：286円（税込）

発売日：2026年6月1日（月）

※数量限定のため、なくなり次第終了

取扱店舗：全国のペコちゃんmilkyドーナツ／ペコちゃんmilkyタイム限定

「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」には、ふわもち食感に仕上げたドーナツの中にプリン風クリームとカラメルクリームの2種のクリームが詰まっています。

プリン風クリームのやさしい甘さとカラメルクリームのほろ苦さが同時に味わえる、満足感のあるドーナツです。

ポムっと一息♪なかよしプリンタルト

価格：3,900円（税込）

予約期間：2026年6月1日（月）11:00〜6月7日（日）23:59

配送・店頭受け取り：2026年6月26日（金）〜6月28日（日）

サイズ：直径約145mm

取扱サイト：不二家洋菓子店ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」限定

※宅配の場合は別途送料一律1,100円（税込）

・全国宅配：https://fujiya.oneqr.io/shops/shp_d6b086dfbfd296e1157e0b4

・店頭受け取り：https://fujiya.oneqr.io/shops/shp_98d9ee0f1d67c604f8b70b3

「ポムポムプリン」30周年をタルトでお祝い！

プリン風クリームとカスタードムースでできた「ポムポムプリン」のかわいいタルトです。

「ポムポムプリン」のトレードマークであるこげ茶色のベレー帽はマカロンコックで作られています。

食べるのがもったいない一品です☆

「ポムポムプリン」と「ペコちゃん」のかわいいアクリルチャームがついてきます。

※マカロンコックは別添となります

※配送・店頭受け取り日は選べますが、1日の上限を超えた場合は希望に添えない場合もあります

※宅配の場合は別途送料がかかります

※店頭での販売はありません

※数に限りがあるので、予定数量に達した時点で予約終了となります

※一部離島など配送できない地域があります

サンリオキャラクターズをイメージした、かわいくてカラフルなmilkyサンデー！

「サンリオフェス2026」とコラボレーションした「SANRIO FES milkyサンデー」は、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」横浜のMARK IS みなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で登場します。

※商品内容及びデザインは変更となる場合があります

※店舗により取り扱いのない場合や、売り切れの場合もあります

※ペコちゃんmilkyドーナツ、ペコちゃんmilkyタイムはイートイン、テイクアウトいずれも税込同一価格です。税抜価格は異なります

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