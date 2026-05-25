「武豊アニメ」公開、豪華キャストに大反響 和氣あず未、津田健次郎、佐久間大介、木梨憲武、川島明、竹村ラシッド
JRAの騎手・武豊のデビュー40年を記念した「THE JOCKEY 40th YUTAKA TAKE」の公式Xが24日に更新され、「武豊アニメ」が一挙公開され、豪華キャストの出演が話題となっている。
【動画】豪華キャスト…佐久間大介も 感動的な武豊アニメ（6本）
競馬の祭典・日本ダービー（5月31日）を前に公開された『The Derby Dream Goes On 〜鳴りやまない、ダービーの夢〜』は、和氣あず未、津田健次郎、佐久間大介、木梨憲武、川島明、竹村ラシッドが声で出演している。
武は、日本ダービーを歴代最多6勝しており、動画では、それぞれアニメと実写を組み合わせ、武×名馬の絆やそれぞれの物語が描かれている。
和氣が1998年のスペシャルウィーク、津田が99年のアドマイヤベガ、佐久間が2002年のタニノギムレット、木梨が05年のディープインパクト、川島が13年のキズナ、竹村が22年のドウデュースを担当。「いけ！いけ！いけ！」「差せ！差せ！」「豊ー！」など、感動がよみがえる。
公式Xでは「本編＋ティザー6編 銀座三越の展示会場でも本日より放映しております」と紹介している。東京・銀座三越では『武豊 デビュー40年 〜前人未到の記録〜』が開催中（6月15日まで）。
【動画】豪華キャスト…佐久間大介も 感動的な武豊アニメ（6本）
競馬の祭典・日本ダービー（5月31日）を前に公開された『The Derby Dream Goes On 〜鳴りやまない、ダービーの夢〜』は、和氣あず未、津田健次郎、佐久間大介、木梨憲武、川島明、竹村ラシッドが声で出演している。
和氣が1998年のスペシャルウィーク、津田が99年のアドマイヤベガ、佐久間が2002年のタニノギムレット、木梨が05年のディープインパクト、川島が13年のキズナ、竹村が22年のドウデュースを担当。「いけ！いけ！いけ！」「差せ！差せ！」「豊ー！」など、感動がよみがえる。
公式Xでは「本編＋ティザー6編 銀座三越の展示会場でも本日より放映しております」と紹介している。東京・銀座三越では『武豊 デビュー40年 〜前人未到の記録〜』が開催中（6月15日まで）。