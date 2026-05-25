DISH//、新曲「アイコトバ」が7月クールTVアニメ「うちの弟どもがすみません」OP主題歌に決定｜夏フェス出演も控える

4人組ダンスロックバンド・DISH//（ディッシュ）が、7月3日（金）に新曲「アイコトバ」をリリースすることが決定した。

この楽曲は、7月3日（金）より、連続2クールで放送されるTVアニメ「うちの弟どもがすみません」のオープニング主題歌に起用されることが同時に発表となっている。

本作は、少女まんが雑誌「別冊マーガレット」にて掲載中の人気漫画を原作とした作品で、DISH//初の少女漫画作品タイアップとなる。

今回の解禁に先駆け、オープニング主題歌アーティストとして、DISH//のメンバーを模したイラストも公開され、話題となっていた。

(C)オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会

Vo./Gt.の北村匠海は、今回のタイアップについて、「自分たちのようなバンドにお話が来ると思わずびっくりしました。新しさをもたらしてくれるタイアップであると同時に、その気持ちに応えることを楽しめそうだなと思いました。」とコメントしている。

さらに、アニメの第2弾PVも公開。映像内では「アイコトバ」の音源を一部初解禁。どこよりも早く聴くことができる内容となっている。

■ TVアニメ「うちの弟どもがすみません」第2弾PV

またDISH//は、現在開催中の『DISH// HALL TOUR 2026 “aRange”』に加え、6月7日（土）の『ごぶごぶフェスティバル2026』、8月2日（日）の『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL（オオサカ・ジャイガンティック・ミュージック・フェスティバル）2026 -THANKS 10TH GIGA-』、9月19日（土）の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル）2026』など、今後もフェス出演を控えている。

【リリース情報】

DISH// 「アイコトバ」

作詞：北村匠海作曲：橘柊生・泉大智編曲：花井諒TVアニメ「うちの弟どもがすみません」オープニング主題歌

2026年7月3日（金）Digital SingleリリースPre-Add/Pre-Save：https://dish.lnk.to/aikotoba_paps

2026年8月26日（水）CDリリース予約：https://dish.lnk.to/aikotoba_PKG