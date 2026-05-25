“承認欲求”をテーマにしたアートイベント『超承認欲求展』SHIBUYA109で5月29日から開催

株式会社フーモアは、SHIBUYA109にて運営する常設ポップアップショップ「WALLMA」において、「承認欲求」を題材としたオリジナルイラスト企画展およびアパレル・グッズ販売イベント『超承認欲求展』を、2026年5月29日（金）〜6月7日（日）の期間で開催する。

「誰かの『いいね』が欲しくて、今日も私たちは自分を少しだけ作り変える。隠しきれない自己顕示欲も、愛されたいという本音も、ただそこに在る切実な感情だ。」

本展は、現代の若者にとって身近な感情である「承認欲求」をテーマにした企画展。独自の世界観でファンを魅了する7名の気鋭イラストレーターが、それぞれの視点から私たちの内なる欲求を切り取り、描き出す。

会場では、イラスト作品の展示に加え、その世界観を日常で楽しめる本格アパレルや、多彩なオリジナルグッズの販売を実施する。

■参加イラストレーター

・てぃら（Instagram：@tira_maid / X：@tira_27）

・沼田ゾンビ!?（Instagram：@zombie_numata / X：@Dobuu_2）

・ぬごですが。（Instagram：@nugochan / X：@nugodesuga）

・色田（Instagram：@mokmok_skd / X：@mogmog_skd）

・Haる（Instagram：@ha.ru2182 / X：@Haru57928031）

・ぬくぬくにぎりめし（Instagram：@nknk_ngrms / X：@NKNK_NGRMS）

・ICHGO CHA~N（Instagram：@ichg015 / X：@15OOOOOOOOOOOO）

■本イベントの注目ポイント

【自己表現としての「本格アパレル」】

展示作品の世界観をスタイルとして取り入れられる、オーバーサイズTシャツ（全7種）を展開。ファッションアイテムとして、サイズ感やプリントの質感など細部まで丁寧に制作した。

さらに、本展のロゴを質感豊かな刺繍で施したドローストリングバッグ（全1種）もラインナップ。トータルコーディネートで、『超承認欲求展』を自分らしいスタイルに取り入れることができる。

【デジタルに触感を加える「2.5次元アート」】

株式会社栄光の全面協力のもと、デジタルイラストに物理的な奥行きを与える「2.5次元印刷」を採用。イラストごとに最適な紙の選定から始まり、どのレイヤーを立体的に浮き上がらせるか、どこに光沢（ドロップグロス）を配置するかなど、細部に至るまで試作と検証を重ねた。

画面越しでは決して味わえない、リアルな質感と立体感を備えた新しい鑑賞体験を提供する。

■グッズ紹介

・2.5次元アート（全7種 ※受注生産 A4サイズ16,500円（税込） A3サイズ36,300円（税込） A2サイズ61,600円（税込） ・オーバーサイズTシャツ（全7種）8,800円（税込）・ドローストリングバッグ（全1種）4,400円（税込）・バッグチャームセット（全1種）2,750円（税込）・キャンバスアート缶バッジ（全7種）880円（税込）・アクリルキーホルダー（全7種）990円（税込）・アクリルマグネットフレーム（全7種）1,650円（税込）・ステッカー（全7種）440円（税込）・ポストカードセット（全1種）1,100円（税込）

【開催概要】

イベント名: 超承認欲求展開催期間: 2026年5月29日（金）〜6月7日（日）開催場所: SHIBUYA109（東京 / 渋谷店 8F・大阪 / 阿倍野店 2F） 常設ポップアップショップ「WALLMA」入場料：無料公式X（旧Twitter）: @wallma_store