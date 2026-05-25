「本当にいつの間に！」木村文乃、第2子誕生を報告！ 「日本中が驚くニュースぶっこんでくるのさすが」
俳優の木村文乃さんは5月24日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを報告し、話題となっています。
【写真】第2子誕生を報告した木村文乃
この投稿には「ご出産おめでとうございます」「わぁあああ！びっくり！」「本当にいつの間に！」「お腹大きい期間拝見してませんが!?」「妊娠されながらあんなに素敵なごはんを作られていたなんて！」「幸せなサプライズ、ありがとうございます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】第2子誕生を報告した木村文乃
「お腹大きい期間拝見してませんが!?」木村さんは「今日のごはんでした」とつづり、3枚の写真を投稿しました。いずれも手料理が写っていますが、文章の後半では「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と報告。ファンからは驚きと祝福の声が上がっています。
Xでも報告また、スタッフとの共同X（旧Twitter）アカウントでも「ご報告です」とつづり、InstagramのURLを投稿。「全然気がつきませんでした!!」「いつもの献立発表のノリで日本中が驚くニュースぶっこんでくるのさすがすぎます」「ママライフ楽しんでくださいね」といった声が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)