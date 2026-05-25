ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事のオリジナルブランド「TOKYO RUN（トウキョウ ラン）」から、5月23日に、特許技術の冷却素材を使用した「COOLCORE（クールコア）」セットアップおよび半袖ビジネスポロシャツを、全国のはるやま店舗で発売した。環境省が「命に関わる危険な暑さ」と警告を発するほど、日本の夏は年々過酷さを増しており、屋外での熱中症リスクへの対策は、大きな問題となっている。こうした状況の中、機能性と見た目のクオリティを妥協せず両立したビジネスウェアへの需要はますます高まっており、同製品はその期待に応える一着になっている。



「COOLCORE セットアップ」

同製品の核心は、COOLCOREが独自開発した特許取得済みの冷却ファブリック技術にある。水分を素早く吸収・拡散・蒸発させることで自然な冷却効果を発揮し、着ているだけで体感温度を下げるという、これまでのビジネスウェアの常識を覆す一着とのこと。さらに、その冷却効果は薬剤加工ではなく繊維構造そのものによって生み出されているため、洗濯を繰り返しても機能が損なわれることなく、半永久的に快適さが持続する。



「COOLCORE 半袖ビジネスポロシャツ」

セットアップはビジネスシーンの「きちんと感」を保ちながら、細かなドット状の生地設計がもたらす高い通気性によって、長時間の着用でもムレにくく爽快な着心地をキープ。半袖ビジネスポロシャツはスタイリッシュなデザインと柔らかな生地感で、ドレスダウンした装いにも対応する。酷暑日にも妥協しない快適さと品格を、店頭で確かめてほしい考え。

［小売価格］

COOLCORE セットアップ

ジャケット：1万9900円

パンツ：8900円

COOLCORE 半袖ビジネスポロシャツ：5,90円

（すべて税別）

［発売日］5月23日（土）

はるやま商事＝http://haruyama.jp