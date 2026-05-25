AOKIが展開する「ORIHICA」は、夏の紫外線対策として今季新登場の「形態安定折りたたみ傘」「キャップ」「サングラス」を、ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップで順次販売する。ビジネスシーンはもちろん、休日の外出時やゴルフなどのアクティブなレジャーシーンにもシームレスに対応可能。また、ORIHICAの人気商品「BIZSPO」アイテムと組み合わせれば、カジュアルなスタイリングにも最適だという。

男女問わず年々需要が高まっている紫外線対策アイテムの雨晴兼用傘。新商品の「形態安定折りたたみ傘」は、紫外線ケアに加え、手が濡れにくい構造を採用したことによって、雨天時の使用後に手が濡れる煩わしさを解消する。男性でも肩までしっかり隠れるサイズでありながら、軽量でかさばらずスマートに持ち運ぶことができ、これからの時期の急な雨対策や日常使いに最適となっている。



「キャップ」

今季新登場のキャップは、日差しが強い日のゴルフなどスポーツ時やアクティブシーンで活躍する。部分的に吸水速乾性のある生地を採用し、夏場でもドライな着用感をキープ。マシンウォッシャブルのため、手軽に洗えて常に清潔さを保てる。また、サイズ調整可能で頭にしっかりフィットし、長時間でも快適に着用できる。



「サングラス」

高い紫外線カット機能により目のダメージを防止するサングラス。偏光機能付きレンズが眩しい光の乱反射を取り除き、必要な光のみを透過させることで、クリアな視界を保つ。目の疲労軽減にも繋がり、休日の外出時やアクティブなシーンにぴったりのアイテムになっている。

［小売価格］

形態安定折りたたみ傘：6589円

キャップ：4389円

サングラス：2739円

（すべて税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp