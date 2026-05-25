掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供するサンコーは、5月22日に、ワンタッチで素早く着脱できる「2WAYスパッとエプロン」を発売した。

共働き世帯の増加や在宅ワークの定着によって、家事は「効率よく、無駄なくこなすもの」へと変化している。近年は特に、わずかな手間や時間も削減したいという“タイムパフォーマンス志向”が高まり、日常動作の快適さそのものが重視されるようになっている。

こうした中、料理や洗い物といった日常的な水仕事のシーンにおいては、「服が濡れるのは避けたいけれど、わざわざエプロンを着けるのは面倒」というジレンマを抱える人が多く存在する。特に数分で終わる家事ほどその傾向は顕著で、結果としてエプロンは“必要と感じながらも使われないアイテム”になっているのが実情だという。

従来のスタンダードなエプロンは、首や背中で紐を結ぶ着脱の煩わしさに加え、長時間使用による身体への負担もあり、日常的に使い続ける上でのハードルとなっていた。



「2WAYスパッとエプロン」

同製品は、こうした現代のライフスタイルと潜在ニーズに着目し、「スパッと着けて、スパッと外せる」という新しい体験を実現。家事のたびに感じていた小さなストレスを解消し、“使いたくなるエプロン”へと再定義した製品となっている。

「2WAYスパッとエプロン」は専用リングを腰に着けるだけで、瞬時に装着・取り外しができる、タイパ重視のエプロン。紐を結ぶ必要がなく、忙しい調理中や掃除の合間でも手軽に着脱が可能。リングを腰に着けて首紐をかけるスタイルに加え、上半分を内側に折り返すだけで、サロンエプロンとしても使える2WAY仕様で、シーンに合わせた着こなしが楽しめる。また、インテリアと馴染みやすいデザイン・カラーにこだわり、キッチンにおいていても生活感が出にくい、シンプルな見た目も特長になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月22日（金）

サンコー＝https://www.sanko-gp.co.jp