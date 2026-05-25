スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランド「DEWALT（デウォルト）」から、電動真空ポンプ機能によって大型で重い材料などを少人数で効率的に持ち上げて運搬できる、電動バキュームリフター「GRABO（グラボ）」（品番：DCE590N）を発表した。6月下旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで発売する。



電動バキュームリフター「GRABO」

同製品は、DEWALTの電動工具や園芸工具、照明などと共通の18Vバッテリーを採用。最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な真空ポンプ機能を搭載し、木材、ガラス、タイル、金属、パネル、コンクリート、石材など幅広い素材に対応する。人数や手間のかかる重量物やパネル類、デリケートな素材の持ち上げ、運搬、設置作業を効率的かつ安全に行うことができる。建設、内装、電気、配管、自動車、造園、舗装、運送まで屋内外の幅広い作業現場の省力化が期待される。

リフト中に自動で動作し圧力を復元・維持する「内圧力センサー」機能を備えており、安心して運搬することができる。さらに、電動工具にも採用されている握りやすいエルゴノミクス設計のグリップ、誤作動を防止するダブルアクションによるリリース機構、ストラップフック（別売）による多様なスタイルにも対応する。

［小売価格］3万9600円（本体のみ）（税込）

［発売日］6月下旬

スタンレー ブラック・アンド・デッカー＝https://asia.blackanddecker.global