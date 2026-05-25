マックスは、薄い書類も厚い書類も軽い力でとじるホッチキス「Vaimo11」シリーズの数量限定カラー「Vaimo11 Flarme Timepalette」を発売する。

同製品は、一日の変わりゆく空の色をカラーで表現し、朝靄［ASAMOYA］（ブルー）、夕琥珀［YUKOHAKU］（オレンジ）、星霧［SEIMU］（バイオレット）の3タイプ、クリアカラーを採用した。全国の文具店、量販店、通販、書店、雑貨店などを通じて販売する。

同社は2008年に当時ハンディホッチキスの主流であった20枚とじの倍の、40枚とじを実現した「Vaimo11 FLAT」を発売した。その後、一昨年9月に「Vaimo11 FLAT」のフルモデルチェンジ品である「Vaimo11 Flarme」を発売、40枚を軽々とじる機能性はそのままに、とじ衝撃・とじ動作音・とじ荷重などを改善し、とじ作業を「快適にする」ことを追求したホッチキスになっている。



「Vaimo11 Flarme Timepalette」

同製品は快適なとじ作業とともに、一日のシーンや気分にあわせて使用できるよう、「時とともに移ろいゆく空の色。お気に入りの時間をその手に。」をコンセプトメッセージとしてカラーを選んだ。

カラーは、朝靄［ASAMOYA］は靄がかかった朝のブルー、夕琥珀［YUKOHAKU］は黄昏時の琥珀のようなオレンジ、星霧［SEIMU］は見上げれば霧のように広がる星空のようなバイオレットをイメージしている。さらにトレンドのクリアカラーを採用したことで、インテリアとして馴染みやすくなり、机の上をすっきりと見せながら、空間にやわらかな彩りをもたらす。

［小売価格］2200円（税込）

マックス＝https://www.max-ltd.co.jp