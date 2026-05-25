坂井瑠星、まじめすぎて武豊からイジられる ダービー勝利を「イメージできました」
俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。
【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
最近、応援しているものを話すことに。坂井は「同世代の同じスポーツ選手。大谷（翔平）さんは年も近いので」と話し、直前にフラミンゴ好きトークを繰り広げたばかりの武は「真面目だから」とニヤリとイジっていた。
イベントでは木馬が登場した。騎乗することになった坂井はきれいなフォームを披露。最後はガッツポーズも見せ「イメージできました」とにっこり。ジャスティンビスタに騎乗する予定の坂井だがダービー初勝利を完璧に思い描いていた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。
【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
最近、応援しているものを話すことに。坂井は「同世代の同じスポーツ選手。大谷（翔平）さんは年も近いので」と話し、直前にフラミンゴ好きトークを繰り広げたばかりの武は「真面目だから」とニヤリとイジっていた。
イベントでは木馬が登場した。騎乗することになった坂井はきれいなフォームを披露。最後はガッツポーズも見せ「イメージできました」とにっこり。ジャスティンビスタに騎乗する予定の坂井だがダービー初勝利を完璧に思い描いていた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。