吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンの種馬マン（56）とホルスタイン・モリ夫（53）が25日、都内で会見し「モリマンフェス The Final」（6月13日、北海道・Zepp Sapporo）をPRした。ゲストは清水ミチコ、野沢直子が参加するツーピースバンド「ELECTRIC MACHINE GUN TITS」、MAX、タカアンドトシ、まちゃまちゃ、トム・ブラウン、スリムクラブらを予定している。モリ夫は見どころについて「私たちの出番以外、全部ですね。ゲスト頼みのイベントなので」と、冗談交じりに豪華出演陣をアピールした。

芸歴30周年で臨んだ昨年の「モリマンフェス」から変わらず、出演交渉は2人が自ら行ってきた。いずれの出演者も快諾してくれたという。モリ夫は「まだ頼んでないんですけど、清水ミチコさんと野沢直子さん。やっぱりこの2人に、一緒のステージに立ってほしい。『夢で逢えたら』メンバーのあの2人を、ナマで見られるのは、なかなかないと思うので。それは、これからの交渉次第」と力説。昭和から平成に移り変わるころに、フジテレビ系で放送されたダウンタウン、ウッチャンナンチャンと、清水、野沢が共演した伝説的なバラエティー番組をほうふつとさせる盛り上がりを期待した。

一方で、モリ夫自身が日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！！」で、リング上での対決が人気を集めた“好敵手”山崎邦正（現月亭方正）も、当初のポスターには出演予定として顔写真が掲載されていた。だが現在は顔写真に「×」印が付いている。このことについてモリ夫は「これが、やっかいなんですよ！ 去年は30周年だったので、お祝いVTRを送ってもらったんですよ。サプライズみたいな感じで（VTRで）月亭方正が『来年はオレも出る』と言ったんです。会場が沸いて、戦いを見られると期待しちゃってる人もいるかもしれないですけど、本人がヒヨって『やっぱり出ない』って言い出したんですよね。なので先輩ですけど『×』をしました（笑い）」と、唯一ともいえる出演交渉がまとまらなかった舞台裏を明かした。