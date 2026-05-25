世界が僕を忘れても──。マーベル・シネマティック・ユニバース『スパイダーマン』シリーズ涙の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の新ポスタービジュアルが解禁された。トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語として、2026年7月31日（金）に日米同時公開される。

ポスターでは、世界中の人々から自分の記憶を消し、愛するMJや親友ネッドからも忘れ去られたピーターが、それでも“親愛なる隣人”として戦おうとする。朝日に照らされたニューヨークの街へ向かって躍動する後ろ姿は、新章の始まりを印象づけるものだ。

本作の物語は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後が舞台。大人になったピーターは、愛する人たちを守るため、自らの存在を彼らの記憶から消し、孤独な生活を送っている。ニューヨークでスパイダーマンとして街を守り、犯罪と戦う日々に身を投じるが、人々の期待の高まりは、やがて彼自身の存在を脅かすほどの圧力になっていく。さらに、命に関わる驚くべき身体的変異まで引き起こし、街では不可解な犯罪も頻発。“親愛なる隣人”は、これまでにない脅威へ立ち向かうことになる。

ポスターにあしらわれたコピーは、「世界が僕を忘れても」。シリーズのこれまでを踏まえると、かなり重い一言だ。誰からも忘れられた状態で、それでもヒーローであり続けること。今回のピーターが背負うものは、これまで以上に大きい。

公開された予告編は公開から4日間で10億回再生を突破したとされ、世界的な話題を呼んでいる。とはいえ、物語の全貌はいまだ見えていない。果たして次はどんな運命が待ち受けているのか。いま、大いなる力が目覚める。

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『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日（金）に日米同時公開。