「ディズニー行こ〜」日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、衝撃の“ギャル男”メイク姿が話題！

歌手兼タレントのカンナムが、衝撃的な“ギャル男”メイクを披露した。

カンナムは最近、「あ〜〜マジだる〜〜〜〜 もし〜〜〜〜 今109前〜〜〜〜 ディズニー行こ〜〜〜〜」というコメントとともに、写真を公開した。

【写真】カンナム、衝撃の“ギャル男”メイク

写真の中のカンナムは、日本の男性ギャル“ギャル男”風のメイクとファッションを披露。肩まで伸びたロングの金髪に、サングラスを頭の上に乗せたスタイルを見せている。

さらに、ヒョウ柄のノースリーブに華やかなゴールドネックレスを何本も身に着けていた。特に濃いメイクに加え、唇や鼻にピアスまで施し、まさに大胆なビジュアルとなっている。

この写真を見たファンからは、「カンナム、違和感なさすぎる」「イ・サンファに怒られない？」「今まで見たギャル男の中で一番似合ってる」などの反応が寄せられた。

（写真＝カンナムSNS）

なお、カンナムは元韓国代表スピードスケート選手のイ・サンファと2019年に結婚。現在はユーチューブを通じて積極的にファンと交流している。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。