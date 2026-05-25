【不二家】“ふわっとほどける”『生ドーナツ』3種を発売　ミルキーペーストなど使用

不二家は6月1日、「不二家の生ドーナツ」全3種を、全国の不二家洋菓子店などで発売する。「ミルキー」「ストロベリー」「チョコレート」の3種をラインアップし、価格はいずれも税込388円。

米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げた“ふわっとほどける”ドーナツ生地に、シャンテリークリームやペースト･ジャムなどを組み合わせた。不二家洋菓子店ならではのこだわりを詰め込んだ商品としている。

同社が2024年9月にオープンしたドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、好評を得て、現時点で全国21店舗を展開している。そこでの反響と昨今の生食感トレンドを受け、不二家洋菓子店で生ドーナツの取り扱いを始める。プレミアムブランド「西洋菓子舗 不二家」などでも販売する。

また、生ドーナツの発売記念として、公式Xを通じた抽選キャンペーンを5月25日から開始した。

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〈“軽やかな口どけ”「不二家の生ドーナツ」3種〉

◆「不二家の生ドーナツ(ミルキー)」

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージした生ドーナツ。“ふわっとほどける軽やかな口どけ”のドーナツ生地に、シャンテリークリームとミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーペーストをサンドした。やさしい甘さと練乳のコクが広がる定番の一品としている。

◆「不二家の生ドーナツ(ストロベリー)」

同様のドーナツ生地にシャンテリークリームと甘酸っぱい苺ジャムをサンドした。苺の爽やかな酸味となめらかなシャンテリークリームで華やかな味わいが楽しめるとした。

◆「不二家の生ドーナツ(チョコレート)」

同様のドーナツ生地に、シャンテリークリームとカカオの香りが広がるガナッシュをサンドした。ガナッシュには自社製チョコレートを用いた。

【販売概要】

商品名:「不二家の生ドーナツ」〈ミルキー･ストロベリー･チョコレート〉

価格: 税込388円

発売日: 2026年6月1日(月)

販売場所: 全国の不二家洋菓子店/ 西洋菓子舗 不二家/ 不二家 銀座 西武池袋本店/ ペコちゃんmilkyタイム/ ペコちゃんmilkyドーナツ MARK IS みなとみらい店

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〈キャンペーン概要〉

「不二家の生ドーナツ」発売記念の抽選キャンペーンを5月25日から開始した。不二家洋菓子店の公式X(@Fujiya_Yougashi)のフォロー･リポストで応募できる。抽選で10人に、ブラウンカラーのオーバーオールを着た「卓上ペコちゃん人形」をプレゼントする。応募期間は6月21日まで。

【実施概要】

応募期間: 2026年5月25日(月)10:00〜6月21日(日)23:59

賞品:「卓上ペコちゃん人形(ブラウン)」〈高さ約350mm〉 ※抽選で10人

参加方法:

〈1〉不二家洋菓子店公式X(@Fujiya_Yougashi)をフォロー

〈2〉該当の投稿をリポスト

※ハッシュタグ「#不二家の生ドーナツ」を付けて引用リポストすると当選確率が上がる。