伝説の“ピンクヘア”復活！LE SSERAFIM・宮脇咲良、異次元の美貌にファン歓喜「待ってました」

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、唯一無二の美貌で視線を釘付けにした。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し「PINKKURA COMEBACK」というコメントとともに数枚の写真を公開した。

【写真】宮脇咲良、伝説の“ピンクヘア”復活「待ってました」

公開された写真には、鮮やかなピンクのロングヘアに変身した宮脇の姿が収められている。宮脇は、大胆なカッティングが施されたグレーのクロップドトップスにベージュのボトムスを合わせたエキゾチックな衣装を着こなし、ファンの視線を集めた。

投稿を見たファンからは「伝説が再び…」「待ってました」「神がかってる」「美しすぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは5月22日、2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースした。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。