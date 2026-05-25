あざらし･せいうちのクレープやラッコのジェラートなどが登場する“SEA ANIMALS”フェア開催【gelato pique cafe】

マッシュフードラボが運営する「gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ)」は、海の生き物たちをイメージした期間限定フェア“SEA ANIMALS”を2026年5月29日〜7月1日に開催する。

あざらし･せいうちのクレープや、ラッコのジェラート、ペンギンのソーダフロートをラインアップした。それぞれの素材の味わいにもこだわり、黒ごまやチョコバナナ、ラムネソーダなど、夏にぴったりの爽やかな味わいが楽しめる。

※表記は全て税込価格。

※各店舗、各日数量限定。

【“SEA ANIMALS”4品の画像はこちら】

◆「もちもちあざらしクレープ〜黒ごま&マンゴー〜」1,290円

去年好評だった人気クレープの味わいをアップデートした。

黒ごまの香ばしさが広がる濃厚なジェラートに、もちもち食感の求肥をかぶせ、つぶらな瞳をトッピングした。

クレープの中には、軽やかなホイップとなめらかなティラミスクリームに、ジューシーなマンゴーを合わせ、アクセントとしてキャラメルソースとアーモンドスライスを加えた。

◆「ひんやりせいうちクレープ〜チョコバナナ&ティラミス〜」1,290円

チョコバナナのやさしい甘さを楽しめるジェラートに、チョコレートでできたせいうちのフェイスをトッピングしたクレープ。牙はマシュマロで表現している。

クレープの中にはほろ苦いコーヒーティラミスクリームに、まろやかな甘みのバナナを合わせ、アクセントとして香ばしいクルミとキャラメルソースを加えた。

◆「ぷかぷかラッコジェラート〜黒ごま〜」840円

ゆったりと水面に浮かぶラッコをイメージしたジェラート。黒ごまの豊かな香りを楽しめる濃厚なジェラートに、ラッコの顔をトッピングし、黒ごまホイップで手を表現した。

◆「ペンギンのぷるぷるソーダフロート」890円

しゅわっと爽やかなラムネソーダに、やさしい甘さのミルクジェラートを合わせ、その上にペンギンのモナカを乗せた。ソーダの中には、パイン風味の魚型ゼリーを入れ、まるで小さな魚たちが泳いでいるような見た目に仕上げた。

〈販売店舗〉

【gelato pique cafe】

･渋谷ヒカリエ店

･玉川郄島屋S.C.店

･表参道ヒルズ店

･池袋サンシャインシティ店

･ルミネ立川店

･三井アウトレットパーク 幕張店

･御殿場プレミアム･アウトレット店

･佐野プレミアム･アウトレット

･神戸三田プレミアム･アウトレット店

･三井アウトレットパーク 大阪門真店

･松坂屋名古屋店

･mozoワンダーシティ店

･三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

･金沢フォーラス店

･香林坊アトリオ店

･ソラリアプラザ店

･沖縄アウトレット あしびなー店

【gelato pique cafe creperie】

･アトレ恵比寿店

･御殿場プレミアム･アウトレット店

･三井アウトレットパーク 木更津店

･三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

･ルミネ池袋店

･三井アウトレットパーク 仙台港店

･酒々井プレミアム･アウトレット店

･土岐プレミアム･アウトレット店

･鳥栖プレミアム･アウトレット店