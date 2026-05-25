プロボクシングの元世界３階級王者・亀田興毅氏（３９）が２５日、都内で会見し、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝の防衛戦をメインイベントとした６月６日の愛知県国際展示場での興行を予定通り開催することを発表した。

亀田氏とともにイベントを運営してきた株式会社ＬＵＳＨが２２日夜に「ボクシング興行の運営事業から退く」との声明を出し、両者の提携関係の解消を発表していた。亀田氏がファウンダーを務めた「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」は消滅し、６月６日の愛知大会の興行名は「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ ８」から「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」に変更して行われることとなった。

大会は当初「ＳＡＩＫＯＬＵＳＨ」の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでライブ配信される予定だったが、前身の「３０１５ＦＩＧＨＴ」時代から配信してきたＡＢＥＭＡが無料生配信することとなった。

亀田氏は２０２１年、自身がプロモーターを務める興行「３１５０ＦＩＧＨＴ」をスタート。２４年８月からＬＵＳＨ社と提携。ＬＵＳＨ社が資金面の管理と大会全体の運営を担い、亀田氏がマッチメイクなどのボクシング業務を担うという役割分担のもと、「３１５０×ＬＵＳＨＢＯＭＵ（ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ）」として音楽やグルメを取り入れた興行を開催してきた。

「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」のメインイベントでは、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝との２度目の防衛戦に臨む。またＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチでは、王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が同級３位アンドリュー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝の挑戦を受ける。

他のアンダーカードとして、元世界２階級制覇のルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝と元世界３階級王者のジョンリエル・カシメロ（３７）＝フィリピン＝との注目の“悪童”対決や、「パッキャオ２世」として注目されるケネス・ラバー（２４）＝フィリピン＝のＩＢＦ世界バンタム級挑戦者決定戦なども予定されている。