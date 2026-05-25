武豊、朝ドラ好きだった 『風、薫る』見上愛に会えて喜び「『あっ！』となりました」
俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。
【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
最近、応援しているものを話すことに。放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で上坂樹里とダブル主演している見上は「友だちを応援していて。転職とか、新しく何かに挑戦する子がすごく多くて。応援してます」と笑顔を見せ「その子たちも毎日、朝ドラを見てから勉強したりしてくれて。お互いに応援し合ってます」と支えを語っていた。
同じ質問に武は「毎朝、拝見させていただいてます」と『風、薫る』を視聴していると報告し、見上は「ありがとうございます。光栄です」とびっくり。武は「ストーリーも気になる。今日会えて『あっ！』となりました。結構ちゃんと見てます」と見上を応援していることを口にしていた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。
【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
最近、応援しているものを話すことに。放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で上坂樹里とダブル主演している見上は「友だちを応援していて。転職とか、新しく何かに挑戦する子がすごく多くて。応援してます」と笑顔を見せ「その子たちも毎日、朝ドラを見てから勉強したりしてくれて。お互いに応援し合ってます」と支えを語っていた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。