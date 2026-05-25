テレビ朝日系「有吉クイズ」が２４日に放送され、有吉弘行が出演した。

この日は「お互いに気になった事をメモ オトナの独身男女でメモドライブ」。独身タレントたちがドライブロケをしながら、思ったことをメモでつづっていく。

鳥居みゆき、オアシズの大久保佳代子、我が家の坪倉由幸、チュートリアルの徳井義実、インパルスの板倉俊之、女優・佐藤仁美らが参戦した。

ドライブ中に鳥居の誕生日が近いことを知ったメンバーは、鳥居に内緒で誕生日ケーキを準備。バーベキュー終盤にサプライズで祝った。

「ハッピーバースデートゥーユー」の歌とともにケーキを贈られた鳥居はきょとん顔で目を丸くした。状況を理解すると感激で目を潤ませながら「ありがとうございます…。生きてて良かったです。こんなのされたの人生で初めて…。本当です…」と大粒の涙をボロボロとこぼした。

鳥居の感涙に、佐藤は「みゆきちゃん、人の子でしたよｗ」とメモをし目を細めたが、大久保は「マジ泣くじゃん」と冷静すぎるメモを残し、スタジオで見守っていた有吉は「最悪…！」と苦笑していた。