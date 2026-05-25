映画『おそ松さん』、6つ子イメージの“6色”冷やし中華 「じげもんちゃんぽん」とコラボ商品発表
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』と『元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん』（大高商事、高＝はしごだか）がコラボ。「おそ松さん冷やし中華」を販売するキャンペーンを6月1日から30日まで、期間限定で開催する。
【画像】6つ子をイメージ！6色のトッピングで彩った冷やし中華
「おそ松さん冷やし中華」は、6月12日より公開される同映画とタイアップしたオリジナル商品。松野家の6つ子をイメージした6色のトッピングで彩った冷やし中華となる。おそ松（赤）紅しょうが、カラ松（青）は混ぜると酸味が増す青春ジュレ、チョロ松（緑）はきゅうり、一松（紫）はしば漬け、十四松（黄色）は錦糸玉子、トド松（ピンク）はロースハムで、6つ子のカラーを表現した。
さらに、6月1日から7日までの期間中、じげもんちゃんぽん公式Xで本キャンペーンポストをフォロー＆リポストした人の中から、抽選で映画観賞券を5人に、もしくは映画オリジナルグッズを6人にプレゼントする企画も実施する。
東京生まれのちゃんぽん専門店「じげもんちゃんぽん」は、首都圏中心にライセンス店含め計25店舗を展開する。10時間炊き込んだ濃厚鶏豚骨スープは、濃厚ながらも軽やかな後味。北海道産小麦100%の自家製多加水麺は、つるもち食感でスープをしっかり絡め取る。さらに、たっぷりの新鮮なシャキシャキ野菜を高温で一気に炒め、スープ・麺・野菜が溶け合うわずか30秒の調理で生まれる「魔法」によって、旨味と香りを極限まで引き出したちゃんぽんを提供する。
【画像】6つ子をイメージ！6色のトッピングで彩った冷やし中華
「おそ松さん冷やし中華」は、6月12日より公開される同映画とタイアップしたオリジナル商品。松野家の6つ子をイメージした6色のトッピングで彩った冷やし中華となる。おそ松（赤）紅しょうが、カラ松（青）は混ぜると酸味が増す青春ジュレ、チョロ松（緑）はきゅうり、一松（紫）はしば漬け、十四松（黄色）は錦糸玉子、トド松（ピンク）はロースハムで、6つ子のカラーを表現した。
東京生まれのちゃんぽん専門店「じげもんちゃんぽん」は、首都圏中心にライセンス店含め計25店舗を展開する。10時間炊き込んだ濃厚鶏豚骨スープは、濃厚ながらも軽やかな後味。北海道産小麦100%の自家製多加水麺は、つるもち食感でスープをしっかり絡め取る。さらに、たっぷりの新鮮なシャキシャキ野菜を高温で一気に炒め、スープ・麺・野菜が溶け合うわずか30秒の調理で生まれる「魔法」によって、旨味と香りを極限まで引き出したちゃんぽんを提供する。