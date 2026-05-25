２４日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、松永久秀（竹中直人）の壮絶爆死にネットも拍手が起こった。

この日の「豊臣兄弟！」では、柴田勝家とケンカし、勝手に戦から戻ってしまった秀吉（池松壮亮）が信長（小栗旬）の逆鱗に触れる。切腹を命じられてもおかしくない状況だったが、信長は「松永がまた裏切りおった」といい、「松永を説き伏せ、再びわしの元にひざまづかせよ。ただしただでは許さん。あやつの持つ茶器の中で最も価値のある平蜘蛛を差し出させよ。それができれば、お前のこたびの失態は目をつむってやる」と秀吉に命じる。

秀吉と秀長（仲野太賀）は松永と話し合うことに。松永は、平蜘蛛と思われる茶器を２つ用意。本物を当てれば「ぶざまに生きる事を選ぶ」として大和を譲るとしたが、もしも間違えれば秀吉の首を取ると宣言。秀吉はそれを受けて立ったが、どちらが本物かわかるはずもない。

ここで秀長が１つの茶器を持って地面にたたきつけようとしたため、思わず松永が「やめろ！」。そして「お前達こそ本物じゃ」と言い置き、「支度してまいる」と部屋を出る。すると、大爆発が起こり、秀吉と秀長は煙に巻かれてしまう。

いそいで松永を探しに行くと、松永は壮絶な爆発音の中、「あの平蜘蛛は２つとも偽ものじゃ。わしはとうとう本物を手に入れることができなかった」と言い「まがいものをうれしそうにめでる信長の間抜けな姿を、あの世からとくと楽しませてもらうわ！」といって、残った爆発玉を火の中に投げ入れ、屋敷は豪快に吹き飛んだ。

松永といえば爆死のイメージが強い武将でもあることから、ネットでも松永の最期に注目が集まっていたが、壮絶な爆死に「これ！戦国大河を見るなら久秀公は大爆発してナンボ！！」「気持ちいいほどの爆発っぷりでしたね」「やっぱり松永殿と平蜘蛛は爆発させてナンボですからね」「あんなに爆発するとは」「史実どうこうは置いといて爆発する竹中久秀は見たかったので満点」など喜ぶ声が多数上がっていた。