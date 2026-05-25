モデルでタレントの吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。7年ぶりにテレビ出演した理由を明かした。

吉川は13歳でモデルデビュー。自由奔放なキャラクターで人気を博しタレントとしても引っ張りだこだったが、出産を機に仕事をセーブ。19年5月からはテレビ番組に一切出演していなかった。

吉川はテレビ復帰した理由について「ハワイにずっと暮らしていたんですけど、沖縄に子どもたち3人と親子留学みたいな形で1年前に引っ越してきて。私の人生は家族が主役で私は裏方、黒衣みたいにずっとなっていたなとか。どこかで自己犠牲していたことに気付いて」と語った。

また「私の人生は私が主役じゃなきゃいけないし、子どもたちにも自己犠牲して何かを我慢している母親じゃなくて、自分の人生を自分で楽しんでいる姿を見せていきたいなって考えているうちに、私にもまだできることがあるのかなとか、そういう流れでこういうことに」と笑顔を見せた。

吉川は11年、一般男性との再婚を機にハワイに移住。24年に離婚し、現在は14歳の長女、8歳の次男、4歳の次女と沖縄で暮らしている。