＜子守り要員ブチ切れ＞義姉「子どもに命令すんな！」夫にフォローされるも…モヤモヤ【第3話まんが】
私はユカリ（27）。今日は旦那のオミ（27）の実家に来ています。オミには姉が2人。それぞれ旦那さんがいて、子どもも2人ずついるので、義実家はとても騒がしいです。これだけ気をつかう人がいれば、私が義実家に行きたくないというのも、きっと同じ嫁の立場の方はわかってくれますよね……。なおかつ、私は今妊娠6か月目なのに、子どもの世話を押し付けられます。私のまわりに子どもはいないし、どうやって遊べばいいかもわからないのに。
いつまでも心の中で怒っていてもしょうがないし、どこを見渡しても私の味方はいないようなので、気分を変えようと努力しました。私は甥っ子たちにおままごとで遊ぶことを提案しました。
これでゆっくり座って子守りができます。
「ちょっと！？ 子どもになにさせてるのよ！！」突然、義姉が怒鳴り込んできました。一緒に遊んでいると思っていたにもかかわらず、わが子がパシリにされていたと怒っているのです。
自分の子どもの世話もしないで、他人に任せておいて……私からしたらおかしいのは義姉の方です。
私は、自分なりに子どもたちと遊ぶ方法を考えておままごとをしました。
自分自身に負担がない方法で遊ぶなら、よくありませんか？
なにを遊んだらいいかもわからないから、子どもたちが動く遊びの方がいいと思って提案をしました。
けれども、義姉はそれが気に食わなかったようです。
私が子どもたちをパシリにしていると、怒りだしたのです。だったら自分で遊んでほしい。
旦那は私を庇うどころか「姉ちゃんは口調が厳しいけれど怒ってない」なんて義姉のフォローをしたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
いつまでも心の中で怒っていてもしょうがないし、どこを見渡しても私の味方はいないようなので、気分を変えようと努力しました。私は甥っ子たちにおままごとで遊ぶことを提案しました。
これでゆっくり座って子守りができます。
「ちょっと！？ 子どもになにさせてるのよ！！」突然、義姉が怒鳴り込んできました。一緒に遊んでいると思っていたにもかかわらず、わが子がパシリにされていたと怒っているのです。
自分の子どもの世話もしないで、他人に任せておいて……私からしたらおかしいのは義姉の方です。
私は、自分なりに子どもたちと遊ぶ方法を考えておままごとをしました。
自分自身に負担がない方法で遊ぶなら、よくありませんか？
なにを遊んだらいいかもわからないから、子どもたちが動く遊びの方がいいと思って提案をしました。
けれども、義姉はそれが気に食わなかったようです。
私が子どもたちをパシリにしていると、怒りだしたのです。だったら自分で遊んでほしい。
旦那は私を庇うどころか「姉ちゃんは口調が厳しいけれど怒ってない」なんて義姉のフォローをしたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙