武豊、ダービーの週は「色にピリピリ」 竹内涼真＆見上愛の胸のダービージョッキー見てぽつり
俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。
【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
竹内と見上は日本ダービー応援コーディネートで登場。胸にはダービーリボンが、さり気なくあしらわれた。見上はオレンジ、竹内はピンクのリボンで、それぞれ7枠、8枠のカラーとなる。武は「オレンジとピンクだから『あれ？7枠と8枠（のサイン）』と思っちゃいますよね。俺らも今週は色にピリピリしてますから」と百戦錬磨のジョッキーでも気になってしまうことを明かしていた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。
【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
竹内と見上は日本ダービー応援コーディネートで登場。胸にはダービーリボンが、さり気なくあしらわれた。見上はオレンジ、竹内はピンクのリボンで、それぞれ7枠、8枠のカラーとなる。武は「オレンジとピンクだから『あれ？7枠と8枠（のサイン）』と思っちゃいますよね。俺らも今週は色にピリピリしてますから」と百戦錬磨のジョッキーでも気になってしまうことを明かしていた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。