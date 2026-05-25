竹内涼真＆武豊、まさかの共通点で意気投合「あとで話をしましょう」
俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。
【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
最近、応援しているものを話すことに。竹内は「フラミンゴです」と回答する。「フラミンゴは今、お嫁さんを探すのに必死な時期なんです。動物園に行った時、オスが整列して、みんな同じ動きをしているんです。求愛行動なんですけど、メスは知らんぷりをしている。みんな同じ動きなのに、どうやって選ばれるんだろう、と。最近、フラミンゴの生態について調べています」と明かした。
全員がポカンとする中、話題に前のめりだったのが、まさかの武だった。武は「僕もフラミンゴ好きなんですよ。すごくおもしろくて。実は自宅の近くに動物園がありまして。フラミンゴが道から見えるんです。上に網とかないのに逃げないのかなと思った。すごく気になっていたらフラミンゴって（飛ぶのに）助走がいるらしいんですよ」とエピソードトークを披露。その後もフラミンゴの話に熱が入り、残る人たちを置いてきぼりにしたため、2人は「あとでフラミンゴの話をしましょう」と約束していた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。
【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
最近、応援しているものを話すことに。竹内は「フラミンゴです」と回答する。「フラミンゴは今、お嫁さんを探すのに必死な時期なんです。動物園に行った時、オスが整列して、みんな同じ動きをしているんです。求愛行動なんですけど、メスは知らんぷりをしている。みんな同じ動きなのに、どうやって選ばれるんだろう、と。最近、フラミンゴの生態について調べています」と明かした。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。