まさかの“共通点”が判明した（左から）武豊、竹内涼真 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。

【写真】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛

　最近、応援しているものを話すことに。竹内は「フラミンゴです」と回答する。「フラミンゴは今、お嫁さんを探すのに必死な時期なんです。動物園に行った時、オスが整列して、みんな同じ動きをしているんです。求愛行動なんですけど、メスは知らんぷりをしている。みんな同じ動きなのに、どうやって選ばれるんだろう、と。最近、フラミンゴの生態について調べています」と明かした。

　全員がポカンとする中、話題に前のめりだったのが、まさかの武だった。武は「僕もフラミンゴ好きなんですよ。すごくおもしろくて。実は自宅の近くに動物園がありまして。フラミンゴが道から見えるんです。上に網とかないのに逃げないのかなと思った。すごく気になっていたらフラミンゴって（飛ぶのに）助走がいるらしいんですよ」とエピソードトークを披露。その後もフラミンゴの話に熱が入り、残る人たちを置いてきぼりにしたため、2人は「あとでフラミンゴの話をしましょう」と約束していた。

　3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。