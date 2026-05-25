Travis Japanの松田元太（26）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。「唯一できない」と豪語するスポーツを明かした。

この日はタレントの山口もえ、菊地亜美、モデルの佐田真由美といったママタレントたちをゲストに「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題して放送。その中で子供の習い事などについてトークを展開した。

そんな中、山口は子供にやらせて良かった習い事として「3人ともさせたんですけど、水泳は良かったですね。体力がちゃんとつくんですよ。あと大人になって大きくなっても、色んな遊びさせても泳げるっていうだけでちょっと安心じゃないですか。なので、水泳はお勧めです」とコメント。菊地も「遊びに幅も広がる。5歳でいろいろとやりましたけど、やっぱり水泳が一番身になっているなって感じますね」と明かした。

MCのハライチ・澤部佑から「松田くんとかやってた？」と聞かれた松田は「いや、授業であるぐらいで、習っていないんですよ。唯一できないんですよ」と告白し、スタジオからは驚きの声。「平泳ぎは後ろに進むんですよ」とぶっちゃけ。「水泳だけできない」と主張し、笑わせた。