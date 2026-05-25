巨人のフリアン・ティマ外野手（21）が25日、支配下登録され、東京都内の球団事務所で記者会見を行った。背番号は50に決まり、日本語で「支配下になりました。1軍で頑張ります」と意気込みを語った。

会見場には、報道陣にまぎれて昨季で現役引退した長野久義・編成本部参与が飛び入り参加。会見の終盤には「読売新聞の長野です。将来どんな選手になりたいですか？」と記者になりきって質問を投げ、ティマは「守備でも攻撃面でもチームにしっかり貢献できる、何より大切なのは本塁打を打てる選手になりたいです。あと、長野さんのような選手になりたいです」と笑顔を見せた。その答えを聞いた長野氏は「おお、100点です」と笑った。

ドミニカ共和国で球団が行ったトライアウトを受験。16歳で育成選手として来日し、6年目で念願の初昇格となる。1メートル94、体重111キロを誇る右の大砲候補は「これまで6年間僕をサポートしてきた監督であり、コーチ、チームメイト、球団のスタッフの皆様に感謝をしたいです。6年間、長い道のりだったんですけど、やっと自分のチャンスが来たということで、これから1軍に向けて頑張りたいと思います」と見据えた。