２３日スタートしたＮＨＫドラマ「ムショラン三ツ星」主演の小池栄子に、２０２４年のフジテレビ系ダブル主演作「新宿野戦病院」を重ねる声がＸ（旧ツイッター）で上がっている。

小池演じるイタリアで修業したシェフの銀林葉子が、ミシュラン三ツ星レストランを目指す道から刑務所の管理栄養士として奮闘する。舞台は厨房である「炊場」（すいじょう）こと炊事工場。炊場ではトラブルやアクシデントが絶えず、初回では揚げている冷凍コロッケが次々と大爆発する騒ぎがあった。

臆せず思ったことを言う銀林は、さっぱり気質で時にイタリア語をまじえて話す。サバ料理を巡って矯正処遇部の炊場担当の刑務官・杉山（中村蒼）とやり合った後、もうやってられないとイタリア語で「バカ！」「アホ！」と一人になった帰り道で叫ぶ。

そんなキャラクターなどから、Ｘには「新宿野戦病院みあるよね？？？？？」「新宿野戦病院思い出すわ」などと連想する声が寄せられた。

仲野太賀とダブル主演の「新宿野戦病院」で小池は、米国籍で元軍医の医師ヨウコを演じた。ヤンキー気質で英語と岡山弁がまじったフランクな話し方は、「ムショラン三ツ星」の銀林と似ている。名前も「葉子」「ヨウコ」で音が同じ。舞台の病院は緊急医療で忙しく、刑務所の炊場と通じる騒がしさだった。

銀林の娘役の石川萌香は「野戦病院」に金髪看護師役で出演していた。刑務官のともさかりえは同作に女医としてゲスト出演。総務部長役の生瀬勝久は、院長弟の不動産コンサルタントを演じていた。ムショの炊場は野戦病院のごとき修羅場と化すのか…。