テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート

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160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.23 エンベロープ1%上限（10日間）

158.89 現値

158.86 一目均衡表・雲（上限）

158.65 10日移動平均

158.33 一目均衡表・転換線

158.18 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.58 100日移動平均

157.06 エンベロープ1%下限（10日間）

156.37 一目均衡表・雲（下限）

155.95 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.92 200日移動平均



安値は１５８．７４円となっており、その下１０日線が控える１５８．６５縁が目先のサポート。

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