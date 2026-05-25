160.41　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.23　エンベロープ1%上限（10日間）
158.89　現値
158.86　一目均衡表・雲（上限）
158.65　10日移動平均
158.33　一目均衡表・転換線
158.18　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.58　100日移動平均
157.06　エンベロープ1%下限（10日間）
156.37　一目均衡表・雲（下限）
155.95　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.92　200日移動平均

安値は１５８．７４円となっており、その下１０日線が控える１５８．６５縁が目先のサポート。