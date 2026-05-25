テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート
160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.23 エンベロープ1%上限（10日間）
158.89 現値
158.86 一目均衡表・雲（上限）
158.65 10日移動平均
158.33 一目均衡表・転換線
158.18 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.58 100日移動平均
157.06 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.95 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.92 200日移動平均
安値は１５８．７４円となっており、その下１０日線が控える１５８．６５縁が目先のサポート。
160.23 エンベロープ1%上限（10日間）
158.89 現値
158.86 一目均衡表・雲（上限）
158.65 10日移動平均
158.33 一目均衡表・転換線
158.18 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.58 100日移動平均
157.06 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.95 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.92 200日移動平均
安値は１５８．７４円となっており、その下１０日線が控える１５８．６５縁が目先のサポート。