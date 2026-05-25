◆第６５回タタソールズゴールドカップ・Ｇ１（現地時間５月２４日、アイルランド・カラ競馬場・芝２１００メートル、良）

７頭立て（ロイヤルライムが出走取り消し）で行われ、昨年の凱旋門賞で２着のミニーホーク（牝４歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）は単勝１・６倍で断然１番人気に支持されたが、５着に敗れる波乱となった。５月４日のムールズブリッジＳから中２週で、引き続きライアン・ムーア騎手とのコンビで臨んだが、直線では失速。勝ち馬から９馬身近く離されてしまった。

大手ブックメーカーのウィリアムヒルは結果を受けて凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）のオッズを修正。３歳牝馬のダイヤモンドネックレスと並んで２番人気タイとはいえ、８倍から１５倍に人気を落とす結果となった。昨年覇者のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）が３・５倍。１０倍以下は１頭だけで１強となっている。

２番手から運んだ英国のアルマカム（キーラン・シューマーク騎手）が、２馬身差をつけて押し切って重賞２勝目。勝ちタイムは２分６秒８０。

ベイシティローラー（オイシン・マーフィー騎手）が２着。サダッド（レイ・ドーソン騎手）が３着となり、英国勢のワンツースリーとなった。

昨年のオークス３冠馬のミニーホークが今年２戦目で崩れ、ＳＮＳでは「不調だったのか」「謎の大失速 何かあったのかな？」「なんにせよ立て直して欲しいですね」「ミニーホーク惨敗だ… 間隔詰めて使うのに向いてないのかもね」「一つのレースの結果を見て判断するのは早計かと思います」などの声が寄せられている。