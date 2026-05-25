◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ）

プロ２年目の入谷響（２０）＝加賀電子＝が１年ぶり２勝目を挙げた。単独首位で出て４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算９アンダー。アマチュア時代の２２年大会でツアー初出場し、予選落ちした因縁の地で逃げ切った。３日間短縮競技のため、賞金加算は１３５０万円。昨年８月のＣＡＴレディースで最終日の大失速でＶ逸した悪夢を払拭した。また、桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝がツアー１１年ぶり、１２人目（１３回目）のアルバトロスを達成した。

最終１８番。１０センチのパットを沈めて優勝を決めた入谷は、笑顔で両手を高く突き上げた。４年前にツアーデビュー戦で１０２位の予選落ちと打ちのめされた因縁の袖ケ浦Ｃで制した。母・綾子さんと抱き合うとうれし涙があふれ「早めに２勝目を挙げたかった。ホッとした」と喜びがにじんだ。

悪夢を振り払った。３打リードの１７番で第１打を右に曲げ、痛恨のダブルボギー。昨夏のＣＡＴレディース最終日に首位で迎えた１３番から４ホールで右のＯＢなどで５つ落としてＶ逸。「精神的にダメージを受けた」記憶がよぎったが、貫いた信念は「何があっても笑顔でいこう」。冷静なメンタルで１８番の第１打はフェアウェーをとらえ、吉田鈴に１打差で逃げ切った。

幼少期からクラブをブンブン振った飛ばし屋。小５から師事する男子ツアー４８勝の中嶋常幸（７１）に愛称「ブンちゃん」を授かった。昨年６月の初優勝時に「ここで終わるな。次を目指せ」、今年３月は「年間女王を狙わなきゃダメだ」と猛ゲキ。オフに磨いたパットや１００ヤード以内のショット精度が光った。

年間ポイントランクは８位浮上した。「今年は３勝は絶対に挙げたい。米ツアーも挑戦してもいいのかなと少しずつ思えてきた」。天性の飛距離と鋼のメンタルがあれば、夢物語ではない。（星野 浩司）