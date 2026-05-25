巨人は２５日、「日本生命セ・パ交流戦２０２６」の開催を記念して、東京ドームで対戦するソフトバンク、オリックス、ロッテとのコラボグッズを発売すると発表した。２６日から順次、公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。

年に一度の交流戦を盛り上げるべく、対戦３チームと巨人の監督・選手の写真を使用したアイテムや、同じく３球団のマスコットキャラクターとジャビット、ジャイアンツパペットのコラボデザインを使用した商品が用意されている。

ソフトバンクとのコラボでは、現役時代に巨人で共に戦った小久保裕紀監督と阿部慎之助監督が「『前進』ｖｓ『全新』〜３年目の決意〜」のコピーとともに描かれたビジュアルをはじめ、全１５ペアのコラボデザインを展開。アイスクリームとポップコーンが好きなハリーホークがジャビットと戯れる様子を、かわいらしいタッチで描いたイラストグッズも必見となっている。

【発売予定日時】

・ソフトバンク×巨人：５月２６日午前１０時

・オリックス×巨人：６月２日午前１０時

・ロッテ×巨人：６月５日午前１０時

※オリックス、ロッテとのコラボグッズの詳細は、発売日前日に発表予定

【商品情報】

ソフトバンク×巨人

＜ハリーホーク×ジャビット＞

・Ｔシャツ ※Ｓ〜２ＸＬ ４，９００円

・トートバッグ ３，３００円

・フェイスタオル ２，７００円

・アクリルキーホルダー １，０００円

・缶バッジ ７００円

・ダイカットステッカー ７００円

＜パペットシリーズ＞

・トートバッグ ３，７００円

・フェイスタオル ３，５００円

・チャーム付きポーチ ３，３００円

・アクリルキーホルダー（２２種） １，１００円

・＜シークレット＞缶バッジ（２２種） ７００円

・＜シークレット＞ステッカー（２２種） ６００円

＜選手肖像コラボ＞

・Ｔシャツ［集合］※Ｓ〜２ＸＬ ４，９００円

・フェイスタオル［集合］ ２，７００円

・フェイスタオル［監督・選手別 １５種］ ２，７００円

・＜シークレット＞キーホルダー（１５種） ９００円

・＜シークレット＞ステッカー（１５種） ７００円

・ロゴコラボフェイスタオル ２，７００円

・ロゴコラボキーホルダー １，０００円

※公式オンラインストアは受注販売。受注期間は６月１５日正午まで。詳細は球団公式ホームページまで。