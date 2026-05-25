竹内涼真＆見上愛、ダービーイベントに“ゲート”に入って登場 武豊「シュール」 坂井瑠星「僕たちじゃなくてよかった」
俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。
【別カット】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
JRAのCMキャラクターを務める竹内＆見上。この日は、なぜかゲートに入った状態で登場した。そのままオープニングトークを行い、司会を務めるお笑いコンビ・TIMの2人は「多少の違和感が…」と苦笑い。竹内は「運んでくださるスタッフさんも慣れてないから不安そうでした」と笑っていた。続いて武、坂井が普通に登場。武は「なかなかシュールな感じで」と笑い、坂井は「裏で『僕たちじゃなくてよかった』と話してました」と本音をこぼしていた。その後、隠していた理由が日本ダービー応援コーディネートであることが明かされ、披露することに。ファンファーレが鳴り響き、いざ発走となったが、タイミングがそろわず2人はてんやわんや。それでも見上は「まさかゲートの中に入って登場できるとは。光栄でした」と笑顔で話していた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。
【別カット】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛
JRAのCMキャラクターを務める竹内＆見上。この日は、なぜかゲートに入った状態で登場した。そのままオープニングトークを行い、司会を務めるお笑いコンビ・TIMの2人は「多少の違和感が…」と苦笑い。竹内は「運んでくださるスタッフさんも慣れてないから不安そうでした」と笑っていた。続いて武、坂井が普通に登場。武は「なかなかシュールな感じで」と笑い、坂井は「裏で『僕たちじゃなくてよかった』と話してました」と本音をこぼしていた。その後、隠していた理由が日本ダービー応援コーディネートであることが明かされ、披露することに。ファンファーレが鳴り響き、いざ発走となったが、タイミングがそろわず2人はてんやわんや。それでも見上は「まさかゲートの中に入って登場できるとは。光栄でした」と笑顔で話していた。
3歳馬の頂点を決める大一番『第93回 日本ダービー』（G1・芝2400）は31日に東京競馬場で開催。発走時間は午後3時40分となる。