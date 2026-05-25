ぱーてぃーちゃん・信子 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が23日、自身のインスタグラムを更新し「最近体動かしてたらちょっとシュってして気がしゅゆ」（原文ママ）とつづり、“スリム化”を実感している近影を投稿した。

【写真】「最近体動かしてたらちょっとシュって」“ヒップ突き出しポーズ”で近影を披露する信子

　公開したのは、金曜レギュラーを務める『ぽかぽか』の撮影オフショット。22日出演時の衣装は、トップスをインしたデニムスタイルで、信子はちゃめっ気たっぷりに“ヒップ突き出しポーズ”など、映えるポーズを披露している。

　「いつまで続けれるかは神のみぞ知る」というが、「がんばろっ」と引続きトレーニングを継続していく意志をのぞかせていた。

　コメント欄には「信子 綺麗」「身体のラインが綺麗で素敵ッス」「足長ポーズカッコいい」「信子ちゃんsexy〜ポーズ」「今週の衣装も似合っていて素敵でした」「めっちゃ、可愛いですっ!!」など、さまざまな反響が寄せられている。