ぱーてぃーちゃん・信子「最近体動かしてたらちょっとシュって」 ヒップ突き出しポーズで“スリム化”してきた近影を紹介「身体のラインが綺麗」「足長ポーズカッコいい」

ぱーてぃーちゃん・信子「最近体動かしてたらちょっとシュって」 ヒップ突き出しポーズで“スリム化”してきた近影を紹介「身体のラインが綺麗」「足長ポーズカッコいい」